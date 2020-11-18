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HaberlerGündem Haberleri18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da
GeriGündem 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 21:48 | 

18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.. Çılgın Sayısal Loto'da 80 Milyon TL'yi aşan ikramiye heyecan seviyesini de katladı. Akşam yapılacak çekiliş için geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı yayın ile millipiyangoonline.com'dan yayınlanacak ve çekilişin ardından sonuç sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? İşte detaylar...

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonunda ikramiye tutarınızı online bilet sorgulama ekranından bilet numaranız ile sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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