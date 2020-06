18 Haziran corona virüsü günlük vaka tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs (korona virüs) iyileşen, hasta ve ölüm sayısı haritası

ARAP ÜLKELERİNDE VAKALAR VE ÖLÜM SAYISI ARTTI Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 308'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 298'e, Umman'da 119'a, Bahreyn'de 53'e çıktı. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları yükseldi.



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 308 olduğu ifade edildi.



Açıklamada, vaka sayısının 541 artarak 38 bin 74'e ulaştığı, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 29 bin 512'ye çıktığı aktarıldı.



BAE



BAE Sağlık Bakanlığı da 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 298'e ulaştığını açıkladı.



Ülkede 388 kişide daha virüs tespit edildiğini bildiren Bakanlık, böylece vaka sayısının 43 bin 752'ye çıktığını kaydetti.



Açıklamada ayrıca, 704 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 30 bin 241 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 739 kişinin enfekte olduğu, 1467 kişinin iyileştiği belirtildi.



Son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 119'a, vaka sayısının 26 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısının 13 bin 264'e yükseldiği kaydedildi.



Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 53'e çıktığını duyurdu.



Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 19 bin 961, toplam iyileşen sayısının 14 bin 185 olduğu ifade edildi.



Fas



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 45 artarak 9 bin 42'ye çıktığı aktarıldı.



Açıklamada, virüsü yenerek sağlığına kavuşan sayısının da 7 bin 999 olduğu bildirildi.



Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 213 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.



Filistin



Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ise yaptığı açıklamada son verilerle işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere ülkede vaka sayısının 769'a yükseldiğini belirtti.



Keyle, şu ana kadar bu vakalardan 570'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.



Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.