18 Haziran corona virüs günlük tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı
Corona virüsü 17 Haziran son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük tablosunda yer alan son bilgilere göre, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 861 oldu. 1429 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Canlı yayında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirli olunması konusunda vurgu yaptı. Türkiye korona virüs haritası değişirken, dünyada da ülkelere göre corona virüs son durum bilgileri güncellendi. Son verilere göre Brezilya'da vaka sayısı 934 bin 769'a yükseldi. ABD'de vaka sayısı 2 milyon 221 bine ulaştı. İşte, Türkiye ve dünyada koronavirüs son durum bilgileri ve son 24 saat corona virüs vaka sayısı haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 901 testten 1429’u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 861 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640’a yükseldi.
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 340 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 360 bini aşarken, can kaybı 450 bine yaklaştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 221 bine yükselirken, can kaybı 119 bin 484'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 904 bini geçti.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 153'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 299 bin 251'e yükseldi. İşte, 18 Haziran 2020 corona virüs son durum bilgileri..
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TÜRKİYE'DE SON DURUM
Bakan Koca’nın paylıştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu göre; son 24 saatte 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirirken, 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, toplam vaka sayısı 182 bin 727, toplam vefat sayısı 4 bin 861, toplam yoğun bakım hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640 oldu.
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BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Bakan Koca, verilere ilişkin, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske zorunluluğunun yaygınlaştırılması konusunda Bilim Kurulunda ne gibi tavsiyelerin olduğu sorusu üzerine Koca, kontrollü sosyal hayatın en önemli kontrol mekanizmasını "1,5 metreden aşağı olmayan mesafe, maske ve el hijyeni." olarak sıraladı.
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FRANSA'DA SON DURUM NE?
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 575'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 458 artışla 195 bin 579'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 772'si yoğun bakımda olmak üzere, 10 bin 267 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısının 70 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 623 artarak 73 bin 667'ye yükseldi.
Salgında son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 575 oldu.
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LİBYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, diğer günlerde ise yasağın akşam saat 20.00 ile ertesi sabah 06.00 arasında uygulanacağı belirtildi.
Ülkenin güneyindeki tüm bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra şehirlerarası seyahat yasağının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gece sokağa çıkma yasağının da 10 gün uzatıldığı ifade edildi.
Libya hükümeti 15 Nisan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 10 gün, geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve daha sonra süreyi defalarca uzatmıştı.
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin en son açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının 484, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 76, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu aktarılmıştı.
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DÜNYA GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 450 BİNİ AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bini aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 450 bin 88'e, vaka sayısı 8 milyon 377 bin 466’ya ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 119 bin 880 ölümle ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 46 bin 510 ile Brezilya, 42 bin 153 ile İngiltere, 34 bin 448 ile İtalya, 29 bin 575 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 18 bin 310 ile Meksika, 12 bin 262 ile Hindistan, 9 bin 675 ile Belçika, 9 bin 185 ile İran, 8 bin 918 ile Almanya, 8 bin 254 ile Kanada, 7 bin 478 ile Rusya, 7 bin 257 ile Peru, 6 bin 75 ile Hollanda ve 5 bin 41 ile İsveç izledi.
Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:
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"Türkiye (4 bin 861), Çin (4 bin 634), Ekvador (4 bin 7), Şili (3 bin 615), Pakistan (2 bin 975), Endonezya (2 bin 276), İsviçre (1956), Mısır (1850), Kolombiya (1801), İrlanda (1710), Güney Afrika (1674), Portekiz (1523), Romanya (1451), Bangladeş (1305), Polonya (1286), Filipinler (1108) ve Suudi Arabistan (1091)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 4 milyon 375 bin 172 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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ABD'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 662 artarak 2 milyon 209 bin 260'a ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e çıktı.
ABD'yi 929 bin 149 vakayla Brezilya, 553 bin 301 vakayla Rusya ve 356 bin 372 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.
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New York'ta şimdiye kadar 405 bin 785 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 998 kişi hayatını kaybetti.New York'u 170 binden fazla vakayla New Jersey ve 159 binden fazla vakayla California takip ediyor.ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 744 bini ve iyileşen sayısı 903 bini geçti.