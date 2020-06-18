18 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel kataloğu
A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’de bu hafta neler var? Her hafta yeni fırsat ürünleri perşembe günleri market raflarına ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde 55UHL960 55 ultra hd smart led tv 2.699 TL, akıllı saat 359 TL, nostaljik pikap 199 TL, usb kablo 9,95 TL, dikey süpürge 139 TL, kıl temizleme makinesi 15,95 TL, kablolu kulaklık 24,95 TL, el blender seti 129 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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18 Haziran A101 aktüel ürünler raflardaki yerlerini aldılar. Bu hafta markete yine birçok aktüel ürün geldi. A101 bu hafta broşürü içerisinde 55UHL960 55 ultra hd smart led tv 2.699 TL, akıllı saat 359 TL, nostaljik pikap 199 TL fiyatı ile yer alıyor. Bugün satışa çıkarılan ürünler arasında iki kişilik çadır 109,95 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 42,95 TL, kamp tabuseri 10,95 TL, bay omuz askılı çanta 12,95 TL fiyatı ile bulunuyor.