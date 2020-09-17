18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete bu hafta da yeni fırsat ürünleri geliyor. Haftanın broşürü içerisinde erkek bakım seti 99,90 TL, saç kurutma makinesi 89,90 TL, vakumlu siyah nokta temizleyici 49,90 TL, akupunktur kalemi 39,90 TL, dönen başlıklı diş fırçası 49,90 TL, kapı arkası kurutmalık 44,90 TL, cam davlumbaz 279 TL, ayak havlusu 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM’e gelecek olan haftanın fırsat ürünleri
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18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde cam set üstü ocak 359 TL, püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, kadın patik 6,95 TL, silikonlu iç cephe boyası 89,90 TL, tavan boyası 49,90 TL, cam davlumbaz 279 TL, blender seti 259 TL, ışıklı cam kettle 99,90 TL, 2’li tava seti 39,90 TL, 6’lı tatlı tabağı 15,90 TL, dekoratif raf örtüsü 6,95 TL, 3’lü kurulma bezi 6,50 TL, dertsiz masa örtüsü 15,90 TL fiyatı ile bulunuyor.