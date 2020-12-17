18 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde çok çeşitli fırsatlar bulunuyor. BİM’e salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler geliyor. Bu hafta bambu tuzluk biberlik 29,90 TL, akıllı bileklik 49,90 TL, duvar tipi cam davlumbaz 479 TL, cam set üstü ocak 389 TL, mini fırın 169 TL, çay makinesi 149 TL, 2’li şınav barı 24,90 TL, koridor barfiksi 49,90 TL, dijital baskül 39,90 TL, kadife yorgan 129 TL fiyatı ile raflara eklenecek.