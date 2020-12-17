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HaberlerEkonomi Haberleri18 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 10:17 | 

18 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM 18 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı. Markete her hafta aktüel ürünler geliyor. Bu fırsat ürünleri arasından hangilerine ihtiyaçları olduğunu belirlemek isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM market aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta dijital 50 ınç uydu alıcılı smart tv 2.799 TL, 12 parça çay seti 22,90 TL, sport blender ve sürahi seti 199 TL, yumurta pişirme makinesi 79 TL fiyatı ile bulunuyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde çok çeşitli fırsatlar bulunuyor. BİM’e salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler geliyor. Bu hafta bambu tuzluk biberlik 29,90 TL, akıllı bileklik 49,90 TL, duvar tipi cam davlumbaz 479 TL, cam set üstü ocak 389 TL, mini fırın 169 TL, çay makinesi 149 TL, 2’li şınav barı 24,90 TL, koridor barfiksi 49,90 TL, dijital baskül 39,90 TL, kadife yorgan 129 TL fiyatı ile raflara eklenecek.

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