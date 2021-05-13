18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanmanın ardından yasaklar nasıl uygulanacak? 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma...
17 günlük tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin detayları belli olmaya başladı. Hükümette yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli açılmaya geçilecek. İlk olarak küçük işletmeler açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Düğün ve taziyeler ise bekleyecek... Tam kapanmanın sona ereceği tarih, son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 günlük sokağa yasağı kısıtlaması alınan tedbirler neticesinde yayımlanan genelgeler doğrultusunda devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Konuya dair son önemli açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktaytam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Yeni bir açıklama yapılmadığından dolayı tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.
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Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. 17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs’tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de “kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın” önemine vurgu yapılıyor.
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Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı mesaj:
Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.
Bakan Koca, paylaştığı videoda ise "Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:
Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.
Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır.
Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları.
Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram.
İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen Sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramını tebrik etmek istiyorum.
Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
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TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Tam kapanma uzayacak mı sorusuna son dakika yanıtı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi;
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Tam kapanma ne zaman bitecek ve uzatılacak mı hususunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasındaydı.
6 Mayıs tarihinde katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bu açıklamadan bir süre sonra yine bir canlı yayında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer bir soruya yanıt verdi. Bakan Soylu, tam kapanma ne zaman bitecek ve yasaklar uzatılacak mı sorusunu yanıtladı.
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10 BİN VAKA TAHMİNİ
Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs’ta 9-10 bin arası vaka olacak.
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Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8’in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.
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İstanbul’da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.
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ÜÇ KRİTER, İKİ HAFTA
Bu verilerin 14-15 Mayıs’ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor.
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Yapılan değerlendirmelerde, “pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri” dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.
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ÖNCE ESNAF VE YÜZ YÜZE EĞİTİM
Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.
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DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK
Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.