17 yaşında yardım etti ve kurdu! Şimdi 19 yaşında... Yılda 54 bin dolar kazanıyor

CNBC, bu hikaye için birden fazla madenciyle konuştu. Birçoğu, madenciliğin cazibesinin, Bitcoin’in gücünü somut bir şekilde kavrayabilmekten geldiğini açıkladı: “Çok fazla gürültü ve çok fazla ısı var. Bitcoin madenciliği yapan ilk kez bir veri merkezine girmek oldukça havalı, çünkü bir para birimi olarak Bitcoin’in maddi olmayan yönlerini, güç tüketen ve bu hesaplamaları yapan bu makinelerin fiziksel doğasıyla gerçekten bağlanabilirsiniz.”