17 yaşında yardım etti ve kurdu! Şimdi 19 yaşında... Yılda 54 bin dolar kazanıyor
Nick Sears, Washington, Dallesport’ta bir bitcoin madenciliği çiftliği kurmaya yardım ettiğinde 17 yaşındaydı. Sears, şimdi tamamı Bitcoin için madencilik olan 4.500 ASIC’li hidro-güçlü bir veri merkezini yönetiyor.
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Nick Sears, Washington, Dallesport’ta bir Bitcoin madenciliği çiftliği kurmaya yardım ettiğinde 17 yaşındaydı. İlk kez bitcoin almasına yasal olarak izin verildiğinde 18 yaşındaydı.
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Şimdi, 19 yaşında olan Sears, üniversiteye “hayır” ve 4.500 dönen ASIC’i barındıran bir veri merkezinin içindeki bir odada yaşamaya “evet” diyerek bir Bitcoin madenciliğiyle kazancını ikiye katladı.
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Sears, oturma odasının akustik güçlendirmesi hakkında, “Kapımı kapattığımda makineleri duyamıyorum, ancak kapımı açarsam kesinlikle gürültülü oluyorlar” dedi. Makinelerin, her biri yaklaşık 80 desibel gürültü üretiyor.
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Sears, harekete mümkün olduğunca yakın olmayı sevdiğini söylüyor. 19 yaşındaki genç, son iki yıldır hemen hemen her gününü kendine madencilik makinelerinin nasıl çalıştığını ve en önemlisi onları nasıl düzelteceğini öğretmekle geçirdi.
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Lehimleme ve elektronik alanındaki eğitiminin kendisi için üniversite diplomasından çok daha değerli olduğuna inanıyor. Sears, “Üniversiteye gitmeyi hiç düşünmüyorum, sadece madencilerin onarımı konusunda daha fazla bilgi edinmeyi düşünüyorum” diye devam etti.
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CNBC, bu hikaye için birden fazla madenciyle konuştu. Birçoğu, madenciliğin cazibesinin, Bitcoin’in gücünü somut bir şekilde kavrayabilmekten geldiğini açıkladı: “Çok fazla gürültü ve çok fazla ısı var. Bitcoin madenciliği yapan ilk kez bir veri merkezine girmek oldukça havalı, çünkü bir para birimi olarak Bitcoin’in maddi olmayan yönlerini, güç tüketen ve bu hesaplamaları yapan bu makinelerin fiziksel doğasıyla gerçekten bağlanabilirsiniz.”
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BİR MADENCİNİN BİR GÜNÜ
Fiziksel altyapı kurulup çalışmaya başladığında, Sears daha fazla ritme girdi. Artık her gün sabah 7′de kalkıyor ve sekizden dörde kadar çalışıyor. Daha sonra, acil bir durumda orada kalıyor ve biraz uyuyabilmesi için gece vardiyalarında çalışan bir teknisyen var.
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Ancak saatlerin ötesinde, Sears için tipik bir iş günü yoktur. Sears, “Bu işin güzel yanı bu - her gün yaptığım belirli bir rutinim yok. Her sabah düzeltilmesi gereken şeyleri buluyorum” dedi.
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İşin en büyük kısmı, haftada yedi gün, günde 24 saat çalıştıklarından emin olmak için bu 4.500 Bitmain ve Whatsminer ASIC’in her birini izlemek ve yönetmek.
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Bu makinelerden biri bile devre dışı kalırsa veya yalnızca kısmi kapasitede çalışırsa, SCATE Ventures madeni para kaybeder.
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Bunun nedeni, birisi Bitcoin madenciliği yaptığında, aslında yaptıkları şey, bilgi işlem güçlerini Bitcoin ağına ödünç vermektir. Ne kadar çok çevrimiçi makineniz varsa, Bitcoin kazanma şansınız o kadar artar.
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Kabaca her on dakikada oluşturulan yeni kripto paraları basmak için, küresel bir madenci havuzu, bilgi işlem güçlerini bir hash algoritması çalıştırmaya katkıda bulunuyor.
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Ancak bu madenciler bir boşlukta çalışmıyorlar. Her yeni Bitcoin partisinin kilidini kimin önce açabileceğini görmek için birbirleriyle yarışıyorlar.
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Yani Sears için riskler yüksek. Çalışkan olmak ve tüm tesis genelinde sorunları nasıl önceliklendireceğinizi bilmek başarı için kritik öneme sahip.
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Bazı madencilik siteleri, makineleri izlemek için, her bir madenci içindeki her bir hashboard’un sıcaklığını kontrol etmeyi içeren daha karmaşık yazılımlar kullanır.
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Sears için en önemli şey, hangi makinelerinin tam kapasiteyle çalışmadığını bulmak: “Her gün, hash işlemini durduran makineleri buluyorsunuz, sonra onları raftan çıkarıyorsunuz ve sorunları gideriyorsunuz.”
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Tüm makineleri etkileyecek bir elektrik kesintisi olabilir veya tüm makineleri veya yalnızca bazılarını etkileyebilecek bir ağ kesintisi olabilir. Donanım düzeltmesi her zaman basit değildir.
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Heller, “Soğutma için kullanılan makinedeki fan arızalı olabilir ya da onarılması veya değiştirilmesi gereken güç kaynağı olabilir” diye açıkladı.
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Fırtınalar elektrik kesintilerine veya diğer kesintilere neden olabilir. Heller, özellikle son iki yılda daha güçlü birimler kullanmaya başlayan çiftliklerde, yaz aylarında makinelerin aşırı ısınabileceğini söylüyor.
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EĞİTİM VE ÖDEME
Sears’ın madencilik yapmak için diplomaya ihtiyacı olmayabilir ancak Bitmain için çalışan Çinli mühendisler tarafından yürütülen çevrimiçi eğitim kursları, özel madencilik ekipmanlarını onarmasına yardımcı olmak için uzun bir yol demektir.
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Geçen ay, Sears ve başka bir çalışan, hashboard’lardaki ASIC yongaları üzerinde nasıl çalışılacağını öğrenmek için Bitmain aracılığıyla sanal bir dersi tamamladı ve aynı zamanda şu anda Bitcoin basmak için kullanılan en popüler makinelerden biri olan S17′lerin güç kaynakları üzerinde çalıştı.
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Sears, “Bakım onarımı sertifikam var. Bu yüzden son zamanlarda bu kategorideki becerilerimi mükemmelleştiriyorum” dedi. Sears aynı zamanda, “Zor kısım, bir devre kartının nasıl lehimleneceğini ve söküleceğini öğrenmek” dedi.
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SCATE Ventures CEO’su Scott Bennett, 2017 yılında Bitcoin ve diğer kripto para birimleri fiyatlarının düştüğü son kripto “kış”ından hemen önce, ebeveynlerinin garajında işine başlayan, kendi kendini yetiştirmiş bir madenci.
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Sears’a benzer şekilde, Bennett bir zamanlar veri merkezlerinden birinde yaşıyordu. Yalnızca tesisin içinde bir oda yerine tesis içi bir alanı seçti.
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Sears’ın çalıştığı maden tesisi, Columbia Nehri’nin yanında ve Dalles Barajı’nın hemen bitişiğinde. Çalışan maaşına gelince, Sears yılda 54.000 dolar kazandığını ve ayrıca şirket tarafından ödenen tam sağlık sigortası yaptığını söylüyor.
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Bennett ayrıca bazı madencilik makinelerini yalnızca çalışanları için çalıştırıyor. Bu, üç ayda bir yaklaşık .02 BTC’ye tekabül ediyor, bu da bugünün fiyatına göre Sears’a her üç ayda bir 788 dolarlık bonusa eşit.
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Herhangi bir madencilik ekipmanına fiziksel olarak dokunmadan da kripto madenciliği yapmak mümkün. Adam Gitzes, 2021′in başlarında gerçekten bitcoin madenciliği yapmak istediğine karar verdi. Karısının evlerine ekipman kurma fikrini veto etmesi üzerine, alternatifler aramaya başladı.
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Gitzes, müşterilerin 5.800 dolar ile 11.700 dolar arasında bir fiyata madencilik makineleri satın almasına ve ardından bunları ortak veri merkezlerinde bulmasına ve fiziksel lojistikle ilgilenmesine olanak tanıyan Compass Mining’i keşfetti.
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Gitzes, satın alma sırasında 1.1 bitcoin - yaklaşık 60.000 dolar - harcadığını açıkladı. Çin tüm madencilerini sınır dışı ettiğinde, Gitzes, makinelerinin günlük ürettiği para miktarını ikiye katladığını söylüyor.
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% 1.25′lik madencilik havuzu ücretini ödedikten sonra Gitzes’in madencileri günde yaklaşık .0055 bitcoin veya bugünün fiyatlarıyla 216 dolar üretiyor. Günlük elektrik maliyetleri yaklaşık 30 dolar, bu yüzden günde yaklaşık 186 dolar ya da her ay sadece 5,700 dolar çekiyor.
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Bu oranda, enerji veya bitcoin fiyatlarında büyük bir dalgalanma olmadığı varsayılarak, yaklaşık 11 ay içinde yatırımını telafi edecek. Gitzes, Compass iş modelinden o kadar etkilendi ki, Mart ayında Amazon’daki işinden ayrılarak ekibe katıldı.