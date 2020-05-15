17 yaşında liseliden corona virüs hamlesi! 8 milyon doları reddetti
Corona virüs salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi 8 milyon dolalık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün küresel bir salgına dönüşmüş durumda.
2
Abone Ol
Businessinsider'ın haberine göre dünya genelinde 300 binden fazla insanın hayatına mal olan salgının seyrini anlık olarak takip etmek için kurulan internet siteleri ise bugünlerde hayli popüler platformlar haline gelmiş durumda.
3
Abone Ol
O sitelerden birisi de nCoV2019live. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran yanı bir şirket ya da yazılımcı tarafından değil 17 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından kurulmuş olması.
4
Abone Ol
ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann sitenin salgın ile beraber popüler olması ile birlikte pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı.
5
Abone Ol
Schiffmann günde 30 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği siteye reklam vermek için 8 milyon dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini belirtti.
6
Abone Ol
Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.
7
Abone Ol
Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor.
8
Abone Ol
Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden Schiffmann buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.
9
Abone Ol
Avi Schiffmann'ın coronavirus sitesi, ortalama bir kişinin bilmek isteyebileceği COVID-19 hakkında tüm bilgiler için tek adres olarak kabul ediliyor.
10
Abone Ol
DSÖ, CDC ve diğer hükümet web sitelerinden alınan verileri kullanarak dünyadaki ülkeler için enfeksiyonlar, ölümler, iyileşme ve değişim oranları ile ilgili istatistiklerle sürekli güncelliyor.
11
Abone Ol
Site yeni hayatta kalma oranı hesap makinesi gibi yeni özellikler sunuyor.
12
Abone Ol
Ayrıca bir harita üzerinde enfeksiyonlar ve el hijyeni için ipuçları ve semptomların bir listesi de dahil olmak üzere virüs hakkında bazı temel bilgileri içeren sayfalar var.
13
Abone Ol
Günde yaklaşık 30 milyon ziyaretçi ve şimdiye kadar toplam 700 milyon ziyaretçi ile gerçekten popüler bir site.
14
Abone Ol
Schiffmann büyük olasılıkla 30 milyon doların üzerinde para kazanabileceğini söylüyor, ancak hedefin bu olmadığını söylüyor.
15
Abone Ol
Schiffmann "Ben sadece 17 yaşındayım, 8 milyon dolara ihtiyacım yok ... Vurguncu olmak istemiyorum" diyor.