17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! Önce 25 kilo verdi... Sonra milyoner oldu

Ailesinin mutfağında başlayıp milyon dolarlık pasta imparatorluğuna yükselen genç girişimci sadece 22 yaşında.
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Sydney'den Jonathan 'Jonny' Massaad, 17 yaşında Sugar High Desserts isimli yeri kurdu.
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Burada hem sınavlarına hazırlanıyor, hem de kek-pasta yapıyordu. Tabii etrafı lezzetli tatlılarla çevrili olunca kilo almasına engel olamadı.
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Cake Mail'in kurusu olan Jonathan 'Jonny' Massaad, 18 yaşında 103 kiloyu da gördü. Ancak birden yaşam şeklini de değiştirdi.
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22 yaşındaki milyoner sağlıksız ve paket yemeklere son verdi. Pasta imparatorluğundaki tatlılara da... Ve sonrasında 25 kilo verdi.
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Yeni görüntüsüyle şaşırtan Jonny, Daily Mail Australia'ya şunları söyledi: Hızlı bir seçeneğe ihtiyacım vardı. Pasta işim için siparişleri yöneten tek kişi bendim. Vaktim yoktu.
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Yiyeceklerle çevrili olmak, daha fazla yememe ve dolayısıyla çok kilo almama neden oldu. Aynı zamanda yaptığım her şeyi deniyordum da...
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Jonny'nin girişimcilik fikri, lisedeyken yarı zamanlı bir iş bulamayınca akla geldi. Jonny süreçle ilgili şunları belirtti:
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17 yaşımdayken ironik bir biçimde KFC tarafından reddedildim. O zamanlar, fast food işi bulamıyordum çünkü kendime güvenmiyordum ve utangaçtım, hızlı hareket eden bir işyerinde çalışamıyordum.
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Aynı zamanda hobi olarak arkadaşlarım ve ailem için kek pişiriyordum. Sonunda ikisini bir araya getirdim ve iş aramayı bıraktım. İnsanlara satmaya başladım.
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Cake Mail'in kurucusu olan 22 yaşındaki milyoner, şimdi yaşam tarzını da elden geçirdikten sonra ilk haline göre tanınmayacak bir biçime gelmiş şekilde görünüyor.
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PR kraliçesi Roxy Jacenko daha önce doğum gününü Cake Mail'den bir tatlıyla kutlamıştı.
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Instagram'da on binlerce takipçinin ilgisini çektikten sonra işe başladığında Jonny, okula giderken egzersiz yapmak için zaman bulamadığını söyledi.
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"Okul sırasında, kilomdan dolayı zorbalığa uğradım, bu da güven ve sosyal beceri eksikliğine neden oldu... Görünüşümden nefret ettim."
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"Ancak kilo vermedeki dönüm noktası, sık sık egzersiz yaparak ve ölçülü yemek yiyerek 'dengeli' bir yaşam tarzı sürdürmeye başladığımda geldi."
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78 kilo olan Jonny, "Yaptığım yolculuğun başarılı olduğunu hissediyorum ama daha gidecek çok yolum olduğunu biliyorum" dedi.
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"Ancak artık içe dönük değilim ve kendime çok daha fazla güveniyorum. Hayatımı okulda zorbalığa uğramış bir çocuk olmaktan şimdi başarılı bir işletme sahibi olmaya çevirdim."
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"Artık nihayet mutlu olduğumu söyleyebilirim, kendime ve görünüşüme güveniyorum."
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Cake Mail'in piyasaya sürülmesinden bu yana işletme, sosyal medyanın gücü sayesinde milyon dolarlık bir gelir elde ediyor.
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Cake Mail, müşterilere kek dekorasyon kitleri de dahil olmak üzere çok çeşitli tatlılar sunuyor.
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Şu anda daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmesine rağmen, haftada beş kez spor salonunda egzersiz yapan Jonny, istediği her şeyi mantıklı bir şekilde yediğini söyledi.
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Jonny, "Birkaç istisnam var... Hala tatlı ve fast food yemeyi seviyorum ama ölçülü olarak. Beni en çok mutlu eden yiyeceklerden ödün vermemem gerektiğine inanıyorum" dedi.
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Kilo vermek için mücadele eden herkes için Jonny şunu önerdi: "Sadece yap. Başlamak için asla doğru bir zaman yoktur... Başlama zamanı şu andır. Pazartesi başlayacağım" demeyi bırak, bugün başla. Ancak, sizi en çok mutlu eden yiyecekleri kesmeyin, kilo vermenin eğlencesini alır. Ölçülü olarak yemeye devam edin."
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Cake Mail'in piyasaya sürülmesinden bu yana işletme, sosyal medyanın gücü sayesinde bir milyon dolardan fazla gelir elde ediyor. Markanın Instagram'da 125.000'den fazla takipçisi var. PR kraliçesi Roxy Jacenko, radyo şok sporcusu Kyle Sandilands ve reality TV yıldızları gibi ünlüler pasta markasının hayranları arasında yer alıyor.