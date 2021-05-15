Ünlü yıldızdan duygulandıran paylaşım: Bu olabilir mi?
Elbette bir çocuk anne ya da babasına benzer... Ama bazen bu benzerlik görenleri şaşırtacak kadar fazla olur. İnsan ilk bakışta hangisinin annesi, hangisinin kızı olduğunu bir türlü fark edemez. İşte güzel yıldızların kendilerine ikizleri kadar çok benzeyen çocukları.
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İNANAMIYORUM!
Beyazperdenin deneyimli oyuncusu, hayatının en mutlu günlerinden birinin yıldönümünü duygusal bir Instagram mesajıyla kutladı. Kızının bu kadar kısa zamanda büyüyüp 17 yaşına geldiğine bir türlü inanamadığını takipçileriyle paylaştı.
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17 YIL NE ÇABUK GEÇTİ
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un müzisyen Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Apple, 17 yaşına girdi. Paltrow da kızının yeni yaşına girmesi şerefine bir Instagram paylaşımı yaptı.
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KIZINA KUTLAMA MESAJI
Mesajına "Bu olabilir mi? Bugün 17 yaşına giriyorsun. Benim tatlı kızım" diyerek başladı. Sonra da mesajını şöyle sürdürdü: "Sen benim hayatımsın. Sen her gün beni çok güldürüyorsun. Sen zeki ve çalışkansın. Çok büyük saygı duyduğum bir şekilde kendin olmayı başarıyorsun. Senin yaşındayken kendimi böylesine kabullenebilmeyi isterdim. Sen bir esin kaynağısın. Senin bu dünyaya geldiğin sabahı çok iyi hatırlıyorum. Bunun 17 yıl önce olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar benim meleğim."2003 ile 2016 arasında evli kalan Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in 17 yaşına giren Apple'ın yanı sıra ondan iki yaş küçük Moses adında bir de oğlu bulunuyor.
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ANNESİNE BENZİYOR
Apple Martin, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
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OĞLU İKİZİ GİBİ
Gösteri dünyasının birbirine en çok benzeyen anne- çocuk ikilisi Elizabeth Hurley ile oğlu Damian. Onların arasında gerçekten dudak uçuklatan bir benzerlik var.
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SANKİ KOPYASI
Reese Witherspoon'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, sanki kendi kopyası gibi.
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PODYUMDA TAHTINI KIZINA BIRAKTI
Cindy Crawford'un kızı Kaia kendi gençliğine çok benziyor. Zaten Kaia artık emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldı.
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O DA MODEL OLDU
Kate Moss'un kızı Lila Grace kendisine çok benziyor. O da annesinin mesleğini seçti.
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ANNESİNİN GENÇLİĞİ GİBİ
Uma Thurman ile kızı Maya Hawke de birbirlerine çok benziyor. Maya, Thurman'ın Ethan Hawke ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Maya Hawke de anne ve babası gibi oyuncu oldu.
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KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR
Lisa Bonet ve kızı Zoe Kravitz kardeş gibi görünüyor.
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SANKİ KENDİ GENÇLİĞİ
Julianne Moore'un kızı Liv Freundlich... Genç Liv annesinin gençlik yıllarına çok benziyor.
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SURI ANNESİNE BENZİYOR
Katie Holmes'un kızı Suri kendisine çok benziyor.
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OĞLU KARBON KOPYA GİBİ
Victoria Beckham, oğlu Cruz'un bu pozunu paylaştığında takipçileri çok şaşırdı. Bunun nedeni de Cruz'un annesinin kopyası gibi görünmesiydi.