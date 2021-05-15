Ünlü yıldızdan duygulandıran paylaşım: Bu olabilir mi?

KIZINA KUTLAMA MESAJI Mesajına "Bu olabilir mi? Bugün 17 yaşına giriyorsun. Benim tatlı kızım" diyerek başladı. Sonra da mesajını şöyle sürdürdü: "Sen benim hayatımsın. Sen her gün beni çok güldürüyorsun. Sen zeki ve çalışkansın. Çok büyük saygı duyduğum bir şekilde kendin olmayı başarıyorsun. Senin yaşındayken kendimi böylesine kabullenebilmeyi isterdim. Sen bir esin kaynağısın. Senin bu dünyaya geldiğin sabahı çok iyi hatırlıyorum. Bunun 17 yıl önce olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar benim meleğim."2003 ile 2016 arasında evli kalan Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in 17 yaşına giren Apple'ın yanı sıra ondan iki yaş küçük Moses adında bir de oğlu bulunuyor.