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BACKGRID USA, SPLASH, MEGA, INSTAGRAM
Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 10:45 | 

Ünlü yıldızdan duygulandıran paylaşım: Bu olabilir mi?

Elbette bir çocuk anne ya da babasına benzer... Ama bazen bu benzerlik görenleri şaşırtacak kadar fazla olur. İnsan ilk bakışta hangisinin annesi, hangisinin kızı olduğunu bir türlü fark edemez. İşte güzel yıldızların kendilerine ikizleri kadar çok benzeyen çocukları.

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1İNANAMIYORUM

İNANAMIYORUM!

Beyazperdenin deneyimli oyuncusu, hayatının en mutlu günlerinden birinin yıldönümünü duygusal bir Instagram mesajıyla kutladı. Kızının bu kadar kısa zamanda büyüyüp 17 yaşına geldiğine bir türlü inanamadığını takipçileriyle paylaştı.

217 YIL NE ÇABUK GEÇTİ

17 YIL NE ÇABUK GEÇTİ

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un müzisyen Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Apple, 17 yaşına girdi. Paltrow da kızının yeni yaşına girmesi şerefine bir Instagram paylaşımı yaptı.

3KIZINA KUTLAMA MESAJI

KIZINA KUTLAMA MESAJI

Mesajına "Bu olabilir mi? Bugün 17 yaşına giriyorsun. Benim tatlı kızım" diyerek başladı. Sonra da mesajını şöyle sürdürdü: "Sen benim hayatımsın. Sen her gün beni çok güldürüyorsun. Sen zeki ve çalışkansın. Çok büyük saygı duyduğum bir şekilde kendin olmayı başarıyorsun. Senin yaşındayken kendimi böylesine kabullenebilmeyi isterdim. Sen bir esin kaynağısın. Senin bu dünyaya geldiğin sabahı çok iyi hatırlıyorum. Bunun 17 yıl önce olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar benim meleğim."2003 ile 2016 arasında evli kalan Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in 17 yaşına giren Apple'ın yanı sıra ondan iki yaş küçük Moses adında bir de oğlu bulunuyor.

4ANNESİNE BENZİYOR

ANNESİNE BENZİYOR

Apple Martin, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

5OĞLU İKİZİ GİBİ

OĞLU İKİZİ GİBİ

Gösteri dünyasının birbirine en çok benzeyen anne- çocuk ikilisi Elizabeth Hurley ile oğlu Damian. Onların arasında gerçekten dudak uçuklatan bir benzerlik var.

6SANKİ KOPYASI

SANKİ KOPYASI

Reese Witherspoon'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, sanki kendi kopyası gibi.

7PODYUMDA TAHTINI KIZINA BIRAKTI

PODYUMDA TAHTINI KIZINA BIRAKTI

Cindy Crawford'un kızı Kaia kendi gençliğine çok benziyor. Zaten Kaia artık emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldı.

8O DA MODEL OLDU

O DA MODEL OLDU

Kate Moss'un kızı Lila Grace kendisine çok benziyor. O da annesinin mesleğini seçti.

9ANNESİNİN GENÇLİĞİ GİBİ

ANNESİNİN GENÇLİĞİ GİBİ

Uma Thurman ile kızı Maya Hawke de birbirlerine çok benziyor. Maya, Thurman'ın Ethan Hawke ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Maya Hawke de anne ve babası gibi oyuncu oldu.

10KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

Lisa Bonet ve kızı Zoe Kravitz kardeş gibi görünüyor.

11SANKİ KENDİ GENÇLİĞİ

SANKİ KENDİ GENÇLİĞİ

Julianne Moore'un kızı Liv Freundlich... Genç Liv annesinin gençlik yıllarına çok benziyor.

12SURI ANNESİNE BENZİYOR

SURI ANNESİNE BENZİYOR

Katie Holmes'un kızı Suri kendisine çok benziyor.

13OĞLU KARBON KOPYA GİBİ

OĞLU KARBON KOPYA GİBİ

Victoria Beckham, oğlu Cruz'un bu pozunu paylaştığında takipçileri çok şaşırdı. Bunun nedeni de Cruz'un annesinin kopyası gibi görünmesiydi.

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