17 Nisan 2020 BİM Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri
BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta fırsat ürünleri market raflarına ekleniyor. Cuma günü teknolojik ürünlerden mutfak eşyalarına, oyuncaktan giyime kadar birçok farklı ürün BİM’e geliyor. Bu hafta lüks banyo takımı 49,90 TL, 3’lü kutulu nakışlı peçete 12,90 TL, gondol havluluk 29,90 TL, işlemeli aksesuar sandığı 29,90 TL, 32 litre mini fırın 159 TL, dik durabilen süpürge 149 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birçok ürün bulunuyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete cuma günü 32 litre mini fırın 159 TL, dik durabilen süpürge 149 TL, çelik çaydanlık 109 TL, 6 parça çelik tencere seti 239 TL fiyatı ile geliyor. Bu hafta lüks banyo takımı 49,90 TL’den, 3’lü kutulu nakışlı peçete 12,90 TL’den, gondol havluluk 29,90 TL’den, işlemeli aksesuar sandığı 29,90 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı….