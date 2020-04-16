17 Nisan 2020 BİM Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri

17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birçok ürün bulunuyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete cuma günü 32 litre mini fırın 159 TL, dik durabilen süpürge 149 TL, çelik çaydanlık 109 TL, 6 parça çelik tencere seti 239 TL fiyatı ile geliyor. Bu hafta lüks banyo takımı 49,90 TL’den, 3’lü kutulu nakışlı peçete 12,90 TL’den, gondol havluluk 29,90 TL’den, işlemeli aksesuar sandığı 29,90 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı….