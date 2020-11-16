17 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 17 Kasım BİM broşürü içerisinde makyaj aynası aydınlatması 27,90 TL, uzaktan kumandalı led ampul 29,90 TL, dudak koruyucu 9,95 TL, kurdeleli kadife toka 6,95 TL, taç 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı
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17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete gelen haftanın fırsat ürünleri arasında nelerin bulunduğu merak ediliyor. BİM bu hafta kataloğu içerisinde makyaj aynası aydınlatması 27,90 TL, uzaktan kumandalı led ampul 29,90 TL, dudak koruyucu 9,95 TL, EDT kadın parfüm 22,90 TL, kaş ve kirpik bakım serumu 27,90 TL, maskara 19,90 TL, eyeliner 14,90 TL, saç maskarası 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor.