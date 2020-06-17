17 Haziran altın fiyatları ne kadar? İşte anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 17 Haziran’ın gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı. 17 Haziran’da ise Çeyrek altın bugün 618,60 liradan alınıyor, 623,10 liradan satılıyor. Gram altın ise 300 liranın üstünde. İşte çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar...



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 618,60 liradan alınıyor, 623,10 liradan satılıyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 379,37 liradan alınıyor, 379,45 liradan satılıyor.



