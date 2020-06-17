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HaberlerEkonomi Haberleri17 Haziran altın fiyatları ne kadar? İşte anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 08:46,

17 Haziran altın fiyatları ne kadar? İşte anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. stanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın bugün 618,60 liradan alınıyor, 623,10 liradan satılıyor İşte 17 Haziran altın fiyatları

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Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 17 Haziran’ın gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı. 17 Haziran’da ise Çeyrek altın bugün 618,60 liradan alınıyor, 623,10 liradan satılıyor. Gram altın ise 300 liranın üstünde. İşte çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 618,60 liradan alınıyor, 623,10 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 379,37 liradan alınıyor, 379,45 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.233,30 liradan alınıyor, 1.244,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.466,70 liradan alınıyor, 2.481,80 liradan satılıyor.

3DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI
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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 376,30 376,50 379,00 379,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.480,00 2.501,00 2.499,00 2.520,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 346,00 350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.425,00 2.445,00 2.442,00 2.462,00
Yarım Ziynet 1.212,00 1.226,00 1.221,00 1.231,00
Çeyrek Ziynet 606,00 611,00 610,00 615,00

ALTIN YORUMLARI
Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Dün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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