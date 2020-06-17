17 Haziran altın fiyatları ne kadar? İşte anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 376,30 376,50 379,00 379,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.480,00 2.501,00 2.499,00 2.520,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 346,00 350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.425,00 2.445,00 2.442,00 2.462,00
Yarım Ziynet 1.212,00 1.226,00 1.221,00 1.231,00
Çeyrek Ziynet 606,00 611,00 610,00 615,00
ALTIN YORUMLARI
Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Dün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.