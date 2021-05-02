17 günlük yasak ne zaman bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte genelgeden ayrıntılar
Tam kapanma süreci devam ederken, bu sürecin ne zaman biteceği sorgulanıyor. Pandemiyle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamalar başladı. Tam kapanma durumunda en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamaların ne zaman biteceği. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi dün akşam itibarıyla başladı. 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildi. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
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29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.
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İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
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Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.