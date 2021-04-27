17 günlük tam kapanma Ramazan Bayramını kapsıyor mu? Bayram ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı takvimi
17 günlük tam kapanma kararı ardından gözler bir kez daha Ramazan Bayramı'na çevrildi. 3 günlük Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayının ortalarında kutlanacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı koronavirüs gölgesinde geçecek. Peki, 17 günlük tam kapanma Ramazan Bayramını kapsıyor mu? Bayram ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı takvimi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ramazan Bayramı kısıtlamaları için gözler kabineden çıkacak kararlardaydı. Ramazan Bayramı tarihine günler kala tam kapanma açıklama geldi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayram sokağa çıkma ve seyahat yasağıyla geçecek. Arefe gününün yarım gününü de kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı tatili 3,5 günü kapsayacak.
2
11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başladı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor. Bayramın son günü ise 15 Mayıs olacak.
3
BAYRAM KISITLAMALARI
29 Nisan Perşembe 19:00'dan başlayarak, 17 Mayıs sabah 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacak. Bayramın son gününün ise 15 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle Ramazan Bayramı da kısıtlamalarla geçecek
4
BAYRAM KISITLAMALARI
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.