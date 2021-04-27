Gündem Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 08:34 | 27 Nisan 2021 - 08:34

17 günlük tam kapanma Ramazan Bayramını kapsıyor mu? Bayram ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı takvimi

17 günlük tam kapanma kararı ardından gözler bir kez daha Ramazan Bayramı'na çevrildi. 3 günlük Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayının ortalarında kutlanacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı koronavirüs gölgesinde geçecek. Peki, 17 günlük tam kapanma Ramazan Bayramını kapsıyor mu? Bayram ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı takvimi