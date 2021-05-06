Tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma bitiş tarihi
Tam kapanma süresi uzayacak mı, tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın ne zaman ve hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar birçok kısıtlamanın uygulandığı tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma bitiş tarihi
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Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısında, tam kapanma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede alınan kararları ve tam kapanma sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Üç haftalık kesintisiz sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahat yasağını içeren tam kapanmanın nasıl uygulanacağına yanıt ise İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeyle geldi. Peki, 17 günlük tam kapanma ne zaman bitecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma tarihleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildi.
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TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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BAYRAM TAM KAPANMA VAR MI?
Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs, bayramın ilk günü ise 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu nedenle arefe ve 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'da da sokağa çıkma yasağı devam edecek.
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TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla genelgede belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
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ÖNCELİK SIRASI GÜNDEMDE
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
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Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.
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Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz. Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.