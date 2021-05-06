Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 12:32 | 06 Mayıs 2021 - 12:32

Tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma bitiş tarihi

Tam kapanma süresi uzayacak mı, tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın ne zaman ve hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar birçok kısıtlamanın uygulandığı tam kapanma ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma bitiş tarihi