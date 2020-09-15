17 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 markete bu hafta gelen ürünler arasında tripod telefon tutucu 8,75 TL, akıllı bileklik 99,95 TL, çok fonksiyonlu yazıcı 289 TL, çelik su ısıtıcı 69,95 TL, çay makinesi 159 TL, Türk kahvesi makinesi 69,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta perşembe günü market raflarına minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL, plastik çekmeceli ahşap raf 119,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 169,95 TL’den eklenecek.