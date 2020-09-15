17 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu
17 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta perşembe günleri yeni ürünler geliyor. A101 broşürü içerisinde çok fonksiyonlu yazıcı 289 TL, curved tv 4.999 TL, smart led tv 1649 TL, kasalı üç tekerlekli elektrikli scooter 14.999, dekupaj testere 119,95 TL, ayarlanabilir boks standı seti 179,95 TL, tek kişilik battaniye 32,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
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A101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 markete bu hafta gelen ürünler arasında tripod telefon tutucu 8,75 TL, akıllı bileklik 99,95 TL, çok fonksiyonlu yazıcı 289 TL, çelik su ısıtıcı 69,95 TL, çay makinesi 159 TL, Türk kahvesi makinesi 69,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta perşembe günü market raflarına minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL, plastik çekmeceli ahşap raf 119,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 169,95 TL’den eklenecek.