MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
GeriEkonomi 17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:37 | 

17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri

17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 markete bu hafta da birçok yeni ürün gelecek. Her hafta perşembe günleri gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 17 Aralık A101 aktüel kataloğu içerisinde çamaşır makinesi 1.499 TL, buzdolabı 1.599 TL, araç tipi el süpürgesi 49,95 TL, araç kamerası 199 TL, bluetooth kulaklık 22,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte bu hafta markete gelecek olan ürünlerin tamamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünlerin arasında çok çeşitli kategorilerde fırsatlar bulunuyor. 17 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında araç içi koltuk arkası organizer 14,95 TL, oto paspas seti 39,95 TL, oto koltuk arkası organizer 19,95 TLi dijital lastik basınç ölçer 24,95 TL, buğu önleyici 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi