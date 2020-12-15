17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
17 Aralık A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 markete bu hafta da birçok yeni ürün gelecek. Her hafta perşembe günleri gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 17 Aralık A101 aktüel kataloğu içerisinde çamaşır makinesi 1.499 TL, buzdolabı 1.599 TL, araç tipi el süpürgesi 49,95 TL, araç kamerası 199 TL, bluetooth kulaklık 22,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte bu hafta markete gelecek olan ürünlerin tamamı
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A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünlerin arasında çok çeşitli kategorilerde fırsatlar bulunuyor. 17 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında araç içi koltuk arkası organizer 14,95 TL, oto paspas seti 39,95 TL, oto koltuk arkası organizer 19,95 TLi dijital lastik basınç ölçer 24,95 TL, buğu önleyici 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.