17 Aralık 2016 Kayseri patlamasının şehitleri anılıyor – İşte o kara günde yaşananlar

Saldırının planlayıcısına 1119 yıl hapis cezası Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırdı.



Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları, 10 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile bir diğer firari Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik edilmesine hükmetti.



Savcı, taraf ve katılan avukatlarının, yerel mahkemenin verdiği karara itirazlarının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.