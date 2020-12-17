17 Aralık 2016 Kayseri patlamasının şehitleri anılıyor – İşte o kara günde yaşananlar
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerler anılıyor. 15 askerin şehit olduğu patlamada halk otobüsü şoförü Eroğlu ile 54 asker yaralanmıştı. İşte 17 Aralık 2016'da yaşananlar ve Kayseri patlamasının şehitleri…
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Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.
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Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.
1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.
Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu gereken cezaya çarptırıldı. 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyası ayrılan 3 sanıktan biri etkisiz hale getirildi, biri firari 2'sinin yargılaması devam ediyor.
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KAYSERİ PATLAMASI ŞEHİTLERİ
ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker, Arif Tuğ. Mesut Yaşar
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Saldırının planlayıcısına 1119 yıl hapis cezası
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırdı.
Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları, 10 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile bir diğer firari Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik edilmesine hükmetti.
Savcı, taraf ve katılan avukatlarının, yerel mahkemenin verdiği karara itirazlarının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.