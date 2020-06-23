16 yıl önce bugün!
İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...
Mehmet Okur, 2004 yılında Yeliz Okur ile nikah masasına oturmuştu.Çift evliliklerinde 16 yılı geride bıraktı. Yeliz Okur, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımı ile kutladı.
"İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Geride bıraktığımız 16 yılda kusurlarımızı görmezden geldiğimiz için, bana karşı olan sevgin, aşkın, anlayışın, hoşgörün, sadakatin için sana teşekkür ederim canım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Birlikte nice mutlu senelere..."
3 YILI GERİDE BIRAKTILAR
Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.
EN GÜZEL YILIMIZ KUTLU OLSUN
Ayşecan Tatari ise bu fotoğrafı sayfasında "En güzel yılımız kutlu olsun! 3!" notu ile paylaştı.
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