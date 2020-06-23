16 yıl önce bugün!

"Nuri Alço ozamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu. Bir aldatılma var. Nuri Alço çok inkar etti. Biz ona hiç 'dede' demedik, hep 'Nuri' dedik. Bir gün Mali'nin programına katıldım. Nuri Alço da vardı. Ben 'Nuri benim dedem' dedim. Kuliste 'kızım niye söylüyorsun' diye bana kızdı."