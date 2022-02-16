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16 yaşındaki Sıla’nın nişanlısı tarafından katledilmesine tepki yağıyor… Sıla Şentürk cinayetinin detayları

#Sıla Şentürk#Sıla Şentürk Cinayeti#Hüseyin Can Gökçek

Giresun’da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesinin isteğiyle nişanlandığı Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor. İşte Sıla Şentürk cinayetinin detayları...

1/316 yaşındaki Sıla’nın nişanlısı tarafından katledilmesine tepki yağıyor… Sıla Şentürk cinayetinin detayları

Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

2/316 yaşındaki Sıla’nın nişanlısı tarafından katledilmesine tepki yağıyor… Sıla Şentürk cinayetinin detayları

Giresun’da Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi.

3/3Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı

Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı?

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

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