Gündem Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 08:29 | 15 Temmuz 2021 - 08:36

16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz'da idari izin olacak mı? İşte en son bilgiler

'16 Temmuz tatil mi?' sorusu 15 Temmuz'un en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. 15 Temmuz ardına denk gelen 16 Temmuz tatil mi sorusu için araştırmalar başladı. Bir gün öncesi resmi tatil olan 16 Temmuz günü için tatil beklentisi olan pek çok vatandaş, bugün için resmi tatil kararı alınıp alınmadığını sorguluyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz'da idari izin olacak mı?