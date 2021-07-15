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Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 08:29 | 

16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz'da idari izin olacak mı? İşte en son bilgiler

'16 Temmuz tatil mi?' sorusu 15 Temmuz'un en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. 15 Temmuz ardına denk gelen 16 Temmuz tatil mi sorusu için araştırmalar başladı. Bir gün öncesi resmi tatil olan 16 Temmuz günü için tatil beklentisi olan pek çok vatandaş, bugün için resmi tatil kararı alınıp alınmadığını sorguluyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz'da idari izin olacak mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından, Kurban Bayramı tatilinin kapsamı belli oldu. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, bir yandan da 16 Temmuz'un akıbetini sorguluyor. İşte, "16 Temmuz tatil mi?" sorusunun yanıtı...

216 TEMMUZ TATİL Mİ

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

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Bu bilgiler ışığında 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

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