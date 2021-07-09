16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü resmi ya da idari tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
'16 Temmuz tatil mi?' sorusu, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta içine gelmesi ve 9 gün ilan edilme ihtimalinin yüksek olması dolayısıyla gözler, hemen yakınındaki resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne çevrildi. 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi üzerine 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ilan edilip tatil süresinin 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Temmuz tatil ilan edildi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
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16 Temmuz resmi tatil mi sorusu için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Tatil planlarını yapan vatandaşların gündeminde yer alan 16 Temmuz'un resmi tatil ya da idari izin ilan edilip edilmeyeceği hususunun Kabine Toplantısı ile gündeme geleceği iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda 16 Temmuz için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili şu şekilde alternatifler de bulunabilir;
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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.
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16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
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KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 16 TEMMUZ FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.
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1 GÜNLÜK YILLIK İZİN YETERLİ OLABİLECEK
Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.