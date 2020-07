16 Temmuz Koronavirüs tablosunda güncellenen yeni veriler.. Türkiye koronavirüs haritası vaka ve ölüm sayıları.. İşte Corona Virüs verileri

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 576 bine ulaşırken, can kaybı 583 bini aştı. İyileşenlerin sayısının 8 milyona yaklaştığı dünya genelinde tedavisi süren hasta sayısı ise 5 milyonu aştı.



Salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 68 bin 449 artarak 3 milyon 548 bin 546'ya, can kaybı ise 916 artarak 139 bin 189'a çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 600 bini geçti.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 586 bin 974 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 157 bin 677 kişi tekrar sağlığına kavuştu.



Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 955 bin 281 vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 617 bin 40 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 140 bin 150 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 926 bin 824’e çıkarken, can kaybı 74 bini aştı. İyileşen sayısı ise 1 milyon 209 bin 208’e yükseldi.



Hindistan'da vaka sayılarının bir milyona yaklaşması üzerine çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 746 bin 369’a, ölü sayısı 11 bin 770’e yükseldi.



Can kayıpları İngiltere'de 45 bin 53, Meksika'da 36 bin 327, İtalya'da 34 bin 997'ye ulaştı.



İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı. Ülkede vaka sayısı 257 bin 494'e yükselirken, ölü sayısı 4 artarak 28 bin 413'e çıktı.



İtalya'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü Lombardiya bölgesinde ise bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.