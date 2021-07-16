16 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel kataloğunda her hafta çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta da marketlere çok amaçlı dolaptan belender setine farklı ürünler gelecek. 16 Temmuz BİM aktüel kataloğu içerisinde termos 179 TL, blender seti 229 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL, bavul organizeri 19,90 TL, 32 parça piknik seti 29,90 TL, oyuncak bebek 39,90 TL, tek kişilik nevresim seti 89 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 16 Temmuz BİM aktüel kataloğun tamamı...
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16 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugün raflara yeni ürünler eklendi. 16 Temmuz BİM broşürü içerisinde 8 bölmeli çok amaçlı dolap 249 TL, buharlı temizleme makinesi 229 TL, çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 54,90 TL, çapraz çanta 19,90 TL, 6 kişilik çay takımı 24,90 TL, masa örtüsü 10,90 TL, çamaşır sepeti 29,90 TL, plaj havlusu 22,90 TL fiyatı ile yer alıyor.