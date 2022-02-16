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16 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: Şans Topu canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da belli oldu

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Heyecanla beklenen Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Haftanın iki günü çekilen Şans Topu'nda bu akşam 1 kişi 1.028.161,35 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden Şans Topu sonuç sorgulamaları gerçekleşecek. İşte, 16 Şubat Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/316 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: Şans Topu canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda belli oldu

16 Şubat tarihli Şans Topu sonuçları ilan edildi. Çarşamba ve pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte bir kişi büyük ikramiyeyi kazandı. . Şans Topu bilet ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. 16 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/316 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye bir şanslı kişiye çıktı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online