Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzmanların ons ve gram altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu, altın piyasasını takip edenler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı bugün 406 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarının da satış fiyatı değişti. Gram altın fiyatları, yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 406 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1819 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte yatırım altınlarındaki son durum ve uzmanların yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 404.72 lira seviyesine gerileyerek 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; en yüksek ise 408.80 lira seviyesine yükselmişti. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye paralel olarak düşüşünü devam ettiren gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0.44 oranında düşüşle 405.43 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 751 liradan satılıyor.
2
Abone Ol
CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 406 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1826 dolar seviyesini, en düşük ise 1817 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.09 oranında yükselişle 1819 dolardan işlem gördü.
Ons altın fiyatı 2021 başından bu yana yüzde 7 ‘e yakın değer kaybetti. ABD tahvil faiz getirilerinin artması ons altının cazibesini azaltıyor. ABD’de yürürlüğe geçmesi öngörülen mali teşvik paketine ilişkin beklentiler ise, ons altın fiyatına destek olmaya devam ediyor.
4
Abone Ol
ABD’de uygulanan para politikasının seyrini gösterecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve ons altın fiyatında hareketlilik yaratabilir. Güvercin tonda mesajların ağırlıkta olması, ons altını 1800 dolar ile 1900 dolar aralığında kalmasına destek olabilir. Bu hafta için 1840-1845 dolar aralığı oldukça önemli olacak, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlanması halinde ons altın fiyatının yeniden 1875 dolara yaklaştığı görülebilir.
5
Abone Ol
AA Finans Analisti Memiş, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük." dedi.
6
Abone Ol
Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda geçen yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve salgında ikinci dalga endişeleri, ağustos ayına kadar altının ons fiyatını desteklerken, aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanma ile başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.
Yurt içinde ise dolar kurunun seyrine paralel geçen yılın kasım ayında 541 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi ve 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 3 ayda altının ons fiyatının değer kaybı ise yüzde 7 oldu.
Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkı duruşu ile dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerileme ile birleşince, yurt içinde altın fiyatlarının düşüşü bu dönemde hızlı oldu.
Küresel ölçekte, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı baskılanırken, enflasyon görünümüne ilişkin riskler de tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkiliyor.
7
Abone Ol
"Geri çekilme biraz daha devam edebilir ama kalıcı olmaz"
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.
Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021’de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.
Kısa vade için 1.780-1.850 dolar aralığına sıkışan altının ons fiyatının, yıl içinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini test edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Memiş, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin bu yılda da devam ettiğini kaydetti.
Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.