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16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#6 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı

Ekran başında sevdiği dizi ve programları izleyerek geçirmek isteyen televizyon severler, bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Bugün televizyonda dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra beyaz perdede izlenme rekorları kıran filmler de yer alacak. İşte, 16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/816 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var

Bugün tv'de ilgiyle takip edilen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Kuruluş Osman'ın yanı sıra, Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? 16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2

22:30 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

22:15 Oğlum

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

6/816 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var
7/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

8/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Postacı

21:45 Mahkum

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#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#6 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı