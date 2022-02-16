16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:45 Fulya İle Umudun Olsun



19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber



20:00 Yerli Sinema Postacı



21:45 Mahkum