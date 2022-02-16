16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

Bugün tv'de ilgiyle takip edilen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Kuruluş Osman'ın yanı sıra, Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? 16 Şubat 2022 Çarşamba KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2
22:30 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
22:15 Oğlum
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Postacı
21:45 Mahkum