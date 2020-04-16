16 Nisan son dakika depremler 2020: Deprem mi oldu?
Önceki gün Akdeniz’de art arda yaşanan son depremler sonrasında bu kez gözler fay hareketlerinin meydana geldiği Manisa’ya çevrildi. 16 Nisan 2020 tarihli son depremler listesinde hangi illerin olduğunu merak eden pek çok kişi, internet üzerinden konuya yanıt aramaya başladı. Peki, 16 Nisan Perşembe günü hangi illerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan merkezler ve detaylı bilgiler
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Gece saatleri itibariyle hareketlilik içerisinde yer alan fay hattı, Manisa ve Elazığ çevresinde yeniden kendisini gösterdi. 16 Nisan 2020 Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saatlerinde Manisa’da peş peşe depremler meydana geldi. Sabah 05.49’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ise korkuttu. İşte, gece yarısı itibariyle bölgede ve diğer illerde meydana gelen son depremler listesi
MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi’nde saat 05.49’da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç’ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.
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Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında önceki gün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Hatay'ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin içeriğinin anlatıldığı uzaktan eğitimlerinin başladığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem zararlarının azaltılması çalışmaları kapsamında, özellikle bina türü yapıların depremler karşısında minimum hasar almasını, aynı zamanda vatandaşların da bu yapılardan en az zararla kurtulmalarını sağlayacak teknik düzenlemelerin başında bina deprem yönetmeliklerinin geldiği belirtildi.
Deprem yönetmeliklerinin son güncellemesinin 2018'de yayımlanıp 2019'dan itibaren yürürlükte olduğu anımsatılan açıklamada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle getirilen yeni kurallara ve uygulamalara özellikle uygulayıcıların hızlı ve doğru uyum sağlaması amacıyla kamu ve yerel yönetimler öncelikli olmak üzere birebir eğitimlere başlandığı ifade edildi.
İnşaat sektöründe çağın getirdiği yeniliklerin hızlıca uyumunun sağlanması amacıyla da oluşturulan komisyonun çalışmalarına başladığı aktarıldı.