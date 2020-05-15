16 Mayıs (yarın) sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),



- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,



- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,



- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,