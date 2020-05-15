16 Mayıs (yarın) sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, eczanelerin çalışma durumu vatandaşların araştırmalarında yer aldı. 16 Mayıs eczaneler açık mı? sorusunun yanıtı eczanelerin çalışma saatleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 16 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer aldı. Corona virüs önlemleri kapsamında açık olan işletmeler ve yerler genelgenin maddelerinde sıralandı. Peki, 16 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu? İşte, 16 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczanelerin durumuyla ilgili detaylar.
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Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde 4 gün boyunda açık olacak kurumu ve kuruluşlar belirtildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı öncesi ilaç alacak olan vatandaşlar, yarın eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıp kapanıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu...
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ECZANELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında istina dışı olan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı;
3
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16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)
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Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:
"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
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- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
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Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,