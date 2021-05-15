16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Marketler pazar günü kaça kadar çalışıyor? İşte market çalışma saati
Marketlerin pazar günü çalışma saatleri tam kapanmanın son gününde gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecine yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerin saat 10.00'dan sonra hizmet vereceği bildirildi. Sokağa çıkma yasağının son günü olan 17 Mayıs Pazar günü vatandaşlar araç kullanmamak şartı ile en yakın marketlere gidip gelebilecekler. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı tutulmaya devam edilecek. Peki, 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? İşte, pazar günü marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylar.
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16 Mayıs Pazar günü marketler çalışıyor mu sorusu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile yanıt buldu. Alınan karara göre tam kapanma süreci içerisinde market, manav, kasap gibi yerler hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'da kapanacak. Yoğunluğu önleme amacıyla zorunlu temel ihtiyaçlar harici ürün satışına pazar günü de izin verilmeyecek. İkametlerinden uzak markete gidenler ise gerekli yaptırımlara tabi olacak.
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PAZAR GÜNÜ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Marketlerin açılış kapanış saatleri konusunda genelge ile detaylı bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, belirtilen saat aralığı dışında mahalle bakkalları da dahil olmak üzere marketlerin açık olamayacağını bildirdi.
Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde ürün satışı yasak olacak.