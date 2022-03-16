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16 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftada 2 gün Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu'nda çarşamba akşamı canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından 16 Mart Şans Topu çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 2.645.147,45 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri Şans Topu bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 16 Mart 2022 Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı.

1/416 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu canlı çekilişi saat 20:00’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Artık hem bayilerden hem de Milli Piyango Online platformlarından oynanan Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/416 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda Heyecan dolu çekiliş saat 20:00’da başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye 1 şanslı talihliye çıktı. Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor.

3/4ŞANS TOPU ARTIK ONLİNE

ŞANS TOPU ARTIK ONLİNE!

Sevilen şans oyunları arasında yer alan Şans Topu artık hem bayilerden hem de Milli Piyango Online platformlarından oynanabilecek. Oyun severler bundan böyle Şans Topu oyununa Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.

4/4ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online