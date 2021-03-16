16 Mart altın fiyatları: Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi.. İşte uzman yorumları ve canlı altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafıdan internette araştırılan konular arasında. Gram altın ve ons altındaki son durum merak ediliyor. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 418 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1729 dolar seviyesinde hareket ediyor.
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Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 420 lira seviyeden başladı.
Gram altın, gün içerisinde en düşük 418.36 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 420.93 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 10.03 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 418.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 691 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 841 liradan satılıyor.
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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1737 dolar seviyesini, en düşük ise 1729 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.10 oranında düşüşle 1729 dolardan işlem gördü.
17 Mart Fed, 18 Mart TCMB önemli kırılmalar yaratabilir
Rıdvan BAŞTÜRK - Özel Fon Yöneticisi
Önümüzdeki hafta küresel bazda fiyatlamaları etkileyecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve iç tarafta TL varlıkları etkileyecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısını takip edeceğiz.
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Öncelikle Fed toplantısına değinelim. ABD 10 yıllık faizlerindeki yükselişler Fed’in mutlaka gündeminde olacaktır.
ABD faizleri bu hafta yüzde 1.50 altına sarksa da mevcut durumda yeniden yüzde 1.60’lara geldi. ABD ekonomisinde gelen son verilerle birlikte büyümenin beklentilerin üzerinde olacağı beklentisi faizleri destekliyor. Buna ek olarak, enflasyonun yükseleceğine yönelik beklentiler de faizleri yukarıda tutuyor.
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ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi artık resmiyet kazandı ve artık hikaye bitti diyebiliriz. Bu paket yaklaşık 4 aydır piyasalarda fiyatlanıyordu. ABD Başkanı Joe Biden’in imzasıyla artık resmiyet kazandı ve fiyatlanacak yeni bir gelişme bulunmuyor.
Burada çarşamba günkü Fed toplantısı devreye girebilir. Fed’den faiz ve tahvil alım programlarında bir değişiklik beklemiyorum. Sözlü yönlendirme gelip gelmeyeceğine bakacağız. Burada da faizleri ana resimde düşürecek bir yönlendirme olacağını düşünmüyorum. Çarşamba günü ekonomik projeksiyonlar da yayınlanacak. Burada üyelerin büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı revize etme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Böyle bir durum ABD faizlerini ve dolar endeksini yukarı çekebilir.
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İç tarafta ise, ana gündem TCMB toplantısı olacaktır. Tabii Fed toplantısının ardından oluşacak fiyatlamalar direkt olarak TL varlıkları etkileyecektir. Fakat asıl fiyatlama TCMB ile oluşacaktır diye düşünüyorum.
Dolar kuru 3 hafta gibi çok kısa bir sürede 6.88 TL’lerden 7.77 TL seviyelerine yükseldi, ardından kısa bir geri çekilme yaşadı. Bu yükselişin iki sebebi var. Biri dolar borçlanma maliyetlerinin artması; diğeri ise, yükselen enflasyon ve TCMB’nin bu konuda adım atıp atmayacağına yönelik endişeler.
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Perşembe günü TCMB faiz artırımını pas geçerse TL üzerinde yeni bir baskı görebiliriz. Çünkü kasım ayından bu yana TCMB, yaptığı sözlü yönlendirmelerde enflasyon yükselişine karşı adım atacaklarını çok kez vurguladı. Eğer bir adım atılmazsa TCMB’nin güvenirliği yeniden tartışılabilir.
TCMB faiz artırımı yaparsa bunun miktarı önemli olacaktır. 100 baz puan (bps) gibi bir artırım TL’de kısmi değerlenme sağlar. 200 bps gibi bir artırım ise, kuvvetli artırım olacağı için TL için pozitif bir süreç başlatacaktır.