16 Mart altın fiyatları: Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi.. İşte uzman yorumları ve canlı altın fiyatları takip ekranı

ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi artık resmiyet kazandı ve artık hikaye bitti diyebiliriz. Bu paket yaklaşık 4 aydır piyasalarda fiyatlanıyordu. ABD Başkanı Joe Biden’in imzasıyla artık resmiyet kazandı ve fiyatlanacak yeni bir gelişme bulunmuyor.



Burada çarşamba günkü Fed toplantısı devreye girebilir. Fed’den faiz ve tahvil alım programlarında bir değişiklik beklemiyorum. Sözlü yönlendirme gelip gelmeyeceğine bakacağız. Burada da faizleri ana resimde düşürecek bir yönlendirme olacağını düşünmüyorum. Çarşamba günü ekonomik projeksiyonlar da yayınlanacak. Burada üyelerin büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı revize etme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Böyle bir durum ABD faizlerini ve dolar endeksini yukarı çekebilir.