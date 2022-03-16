16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler var?

16 Mart tüm kanalların tv yayın akışı televizyon severler tarafından takip ediliyor. Bugün tv'de sevilen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Kuruluş Osman gibi fenomen dizilerin yanı sıra Survivor 2022 All Star yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!