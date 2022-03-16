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16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler var?

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Neler Var#16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

1/816 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde neler var

16 Mart tüm kanalların tv yayın akışı televizyon severler tarafından takip ediliyor. Bugün tv'de sevilen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Kuruluş Osman gibi fenomen dizilerin yanı sıra Survivor 2022 All Star yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Camdaki Kız

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)

22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)

01:50 Aramızda Kalsın

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Adı Sevgi

6/8TRT YAYIN AKIŞI

TRT YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)

22:50 122 Acil Çağrı

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Neler Var#16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı