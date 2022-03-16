16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler var?

16 Mart tüm kanalların tv yayın akışı televizyon severler tarafından takip ediliyor. Bugün tv'de sevilen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Kuruluş Osman gibi fenomen dizilerin yanı sıra Survivor 2022 All Star yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 16 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Camdaki Kız
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)
22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)
01:50 Aramızda Kalsın
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Adı Sevgi
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)
22:50 122 Acil Çağrı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
18:00 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
23:45 Mahkum
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra