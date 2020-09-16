16 Eylül'de altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları!
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından seyrine devam ediyor. Öğle saatleri ile birlikte piyasaların canlanması beraberinde altın fiyatlarındaki araştırmaların da hızlanmasını getirdi. Yatırımcılar özellikle çeyrek altının son durumu ile gram altındaki son durumu sorguluyor. Öte yandan uzmanların son yorum ve analizleri de merakla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dün, altının ons fiyatındaki düşeşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 470,7 liradan tamamladı. Yeni günle birlikte piyasaların son durumu merakla araştırılıyor. Özellikle hediyelik alanların tercihi ve son bir yılda hep kazandıran çeyrek altının ne kadar olduğu şu dakikalar itibari ile merak konusu. İşte, 16 Eylül altın piyasalarında son durum ve güncel çeyrek altın fiyatı...
2
Abone Ol
16 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda 473,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3.174 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.964 dolar seviyesinde bulunuyor.
3
Abone Ol
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
5
Abone Ol
ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? İŞTE UZMAN YORUMU
Bu yıl gümüş yüzde yüzde 53.2, ons altın ise yüzde 29.3 getiri sağladı yatırımcısına. Bu yıl pozitif anlamda konuştuğumuz iki enstrüman ons ve gümüş olurken negatif anlamda ise petrolü konuştuk.
Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor.
Diğer yandan ABD ile Çin arasında her konudaki anlaşmazlık sürüyor. Tam olarak hangi konuda bir orta nokta bulacaklarını kaçırmış durumdayız. Zaman zaman ortaya çıkan gerginlik ons altına yeni bir yükseliş getirmese de tansiyonun yüksek kalmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz.
Ons altında agresif yükselişlerde ton azalma görünüyor. Bunda en büyük etki aşıya yönelik gelişmeler. Her yöne kafanızı çevirdiğinizde aşıyla alakala yeni ve olumlu bir haber görürsünüz. Bu altının 2000’lerin üzerine hızlı yükselmesinde en büyük tökez. Buna karşın her geçen gün salgının boyutları da giderek yükseliyor. Dolayısıyla aşının bulunmasıyla hızlı bir umut fiyatlaması belirecektir ancak aşının ulaşımı konusundaki zaman ayarı bir kısım fiyatlamanın geri alınmasına olanak sağlayabilir.
6
Abone Ol
Yıl sonuna kadar olan süreçte aşı gelişmeleri, salgındaki süreç ve ABD seçimleri finansal fiyatların yumuşak karnı olacak gibi görünüyor.
Daha yumuşak bir dolar ve ABD Merkez Bankası’nın destekleyici para politikasını güçlendireceği beklentileriyle altın bugün yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Kısa vade için teknik göstergelerin henüz hızlı bir yükselişe hazır olmadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla kısa vade için 1948 dolar seviyesi etrafındaki hareket sürebilir. 1970 dolar üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise 2000 dolar seviyesine doğru alımların hız kazanacağı ortam oluşabilir. Ons altın 1926 dolar seviyesi aşığı kırılmadığı sürece ana yön yukarı.
Daha uzun vadede ise yine altın fiyatlarındaki ana yönünün yukarı olduğundan bahsedebiliriz. 1926 dolar seviyesi olan 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 1907 dolara doğru satışların hız kazanması beklenebilir.
Gümüş altına göre daha fazla değer kazandı. Gümüşün desteklemediği bir altın çıkışı pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla gümüş hareketini izlemeye devam ediyoruz. Gümüş şimdilik dar bir bant hareketi içine girdi. Yatay ve yönsüz olduğundan bahsedebilirim. Ancak onda da ana yön yukarı. 25 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olması beklenebilir. Böyle bir durum ons altını da bir miktar aşağı çeker, ancak altın ve gümüşte radikal bir düşüşe kapı açacak temel gerekçenin olmadığını düşünüyorum.
7
Abone Ol
1950 – 1980 DOLAR ARALIĞI ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ"
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Yatırımcıların dikkatlerini Fed'in kritik toplantısının sonuçlarına çevirmesiyle altın fiyatları sakin bir seyir izliyor. Bu toplantıda, Fed'in ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için daha fazla destek verip vermeyeceğine ve politika yapıcıların "ortalama" enflasyonu hedefleyerek başlatılan yeni stratejiye nasıl yanıt vereceğine dair işaretler ele alınacak. Aksiyon beklenmiyor, Powell’ın yeni ortalama enflasyon stratejisine ilişkin olarak açıklayacağı ayrıntılar önemli olacaktır.
Tabii ekonomik projeksiyonların ve nokta grafiğinin güncellenmesiyle Fed’in önümüzdeki 2-3 yıl içinde parasal genişleme ve faizler açısından nasıl bir pozisyon içinde olacağı anlaşılacak. Küresel merkez bankaları konjonktürü açısından önemli… Varlık fiyatları yükseldikçe, gelir zorlukları ekonomiyi baskıladıkça ve arz yönlü baskılar arttıkça Fed’in eşi benzeri görülmemiş politikalarının ağırlığı da artmaktadır. Çok güvercin tonda geçecek bir toplantı olmasını bekliyorum.
Halen konsolidasyon bölgesinde olan ve düzeltmeden çıkamayan altın açısından geniş perspektifte daha olumluyuz. Düşük faizler, geniş merkez bankası politikaları, mali teşvik paketi belirsizliği, Pekin’e karşı yürütülen ticaret mücadelesi ve ABD seçimlerinin siyasete vereceği şeklin belirsizliği altın fiyatlarının destekleyici faktörleri olabilir. Altının 1950 – 1980 dolar aralığı üzerinde kalıcılık sağlaması konusu önemli olacaktır.