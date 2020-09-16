16 Eylül (bugün) altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik gram satış fiyatı ne kadar? İşte uzmanlardan altın yorumları..
Altın fiyatları haftanın ilk günü yatırımcıların en fazla yoğunlaştığı konulardan oldu. Altının gram fiyatının haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı. Piyasalarda gün boyu işlemine devam eden altın fiyatları gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte, güncel çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ve uzmanların altın fiyatlarına dair yorumları 2020.
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk günün de internette aranan konuların başında geliyor. Altın piyasasındaki hareketliliği yorumlayan uzmanların görüşlerinde yatırım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Altının gram satış fiyatı şu saatlerde 469 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları..
Altın fiyatları bugün 469 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri de değişti. İşte yatırım altınlarında son durum;
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ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL
Çeyrek altın satış fiyatı 776 lira olurken, 768 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.550,10 lira olurken, 1.531,40 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.088,40 liradan işlem görürken, 3.063,00 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 432,50 lira olurken, 431,00 liradan geri alınıyor.
20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
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Diğer taraftan, yükselen trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise 1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz.
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Yine, teknik olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend değişimi açısından önem arz edecek.
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ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA
IKON Menkul
Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi.
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Yeni işlem haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz.
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Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.
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Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.
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Gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, ons altın, altın yorum, 15 Eylül altın fiyatlarıGram altın fiyatları şu dakikalarda 473 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1967 dolardan işlem görüyor. Bugün Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü olduğunu hatırlatan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Karadağ, “Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz” dedi.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 471 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 473 TL seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 470.02 lira, en yüksek ise 474.02 lira seviyesini görürken; saat 13.37 itibarıyla yüzde 0.70 oranında yükselişle 473.98 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 184 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1969 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında yükselişle 1967 dolardan işlem gördü.
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ALTIN FİYATLARININ GÖZÜ TRUMP’TA OLACAK
Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ons altın 1960-1970 dolar aralığında yeni günde seyrediyor. Çin'de açıklanan verilerin de piyasaları tatmin etmesi ülke ekonomisine dair olumlu yorumları da beraberinde getiriyor. Ancak bunu şimdilik fiyatlamalar üzerinde hissetmiyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü bu salgının dünya genelinde son salgın olmayacağını da belirtti. Aşı konusunda ilerleme olduğuna dair haberler gelse bile yine de endişe var. Bugün ABD Başkanı D. Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü, buradaki belirsizlik bugün gelecek açıklamalarla bitebilir veya süreyi uzatabilir. İki türlü senaryo var. Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz. Çünkü piyasa iki ülke arasındaki tansiyonunun zayıfladığını yorumlayabilir. Yani bugün için Trump tarafı yakından izlenmeli.
Diğer taraftan, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı var. Fed öncesi ons altında yukarı yönde bir hareketlenme var, ancak yeni bir hareket oluşturması beklenmiyor. Fed öncesi temkinli kalmak isteyebilir. Bugün için ABD verileri var ancak etkisi sınırlı kalabilir.
Ons altın için 1972-1979 dolar ve 1988 dolar dirençleri olurken, 1961-1954 dolar ve 1943 dolar destekleri olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler.
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Ons altın 1960-1970 dolar aralığında yeni günde seyrediyor. Çin'de açıklanan verilerin de piyasaları tatmin etmesi ülke ekonomisine dair olumlu yorumları da beraberinde getiriyor. Ancak bunu şimdilik fiyatlamalar üzerinde hissetmiyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü bu salgının dünya genelinde son salgın olmayacağını da belirtti. Aşı konusunda ilerleme olduğuna dair haberler gelse bile yine de endişe var. Bugün ABD Başkanı D. Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü, buradaki belirsizlik bugün gelecek açıklamalarla bitebilir veya süreyi uzatabilir. İki türlü senaryo var. Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz. Çünkü piyasa iki ülke arasındaki tansiyonunun zayıfladığını yorumlayabilir. Yani bugün için Trump tarafı yakından izlenmeli.
Diğer taraftan, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı var. Fed öncesi ons altında yukarı yönde bir hareketlenme var, ancak yeni bir hareket oluşturması beklenmiyor. Fed öncesi temkinli kalmak isteyebilir. Bugün için ABD verileri var ancak etkisi sınırlı kalabilir.
Ons altın için 1972-1979 dolar ve 1988 dolar dirençleri olurken, 1961-1954 dolar ve 1943 dolar destekleri olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler.