16 Eylül (bugün) altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik gram satış fiyatı ne kadar? İşte uzmanlardan altın yorumları..

ALTIN FİYATLARININ GÖZÜ TRUMP’TA OLACAK Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Ons altın 1960-1970 dolar aralığında yeni günde seyrediyor. Çin'de açıklanan verilerin de piyasaları tatmin etmesi ülke ekonomisine dair olumlu yorumları da beraberinde getiriyor. Ancak bunu şimdilik fiyatlamalar üzerinde hissetmiyoruz.



Dünya Sağlık Örgütü bu salgının dünya genelinde son salgın olmayacağını da belirtti. Aşı konusunda ilerleme olduğuna dair haberler gelse bile yine de endişe var. Bugün ABD Başkanı D. Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü, buradaki belirsizlik bugün gelecek açıklamalarla bitebilir veya süreyi uzatabilir. İki türlü senaryo var. Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz. Çünkü piyasa iki ülke arasındaki tansiyonunun zayıfladığını yorumlayabilir. Yani bugün için Trump tarafı yakından izlenmeli.



Diğer taraftan, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı var. Fed öncesi ons altında yukarı yönde bir hareketlenme var, ancak yeni bir hareket oluşturması beklenmiyor. Fed öncesi temkinli kalmak isteyebilir. Bugün için ABD verileri var ancak etkisi sınırlı kalabilir.



Ons altın için 1972-1979 dolar ve 1988 dolar dirençleri olurken, 1961-1954 dolar ve 1943 dolar destekleri olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler.