Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaça kadar sürüyor? Diyanet cuma namazı saatlerini paylaştı
Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaça kadar sürüyor? Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. Bu hafta 16 Ekim’e denk gelen cuma namazının bulundukları ilde saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte il il cuma namazı saatleri ve cuma namazının süresiyle ilgili bilgiler...
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Öğlen saatlerine doğru Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyenler, 16 Ekim tarihli cuma namazı saatlerini inceliyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaça kadar sürüyor?
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Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:55
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
BURSA: 12:54
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.