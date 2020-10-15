16 Ekim cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri 2020
Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 16 Ekim cuma namazı saatleri takvimi üzerinden yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde camilerde cuma namazı ibadetini idrak edecek olan Müslümanlar, yaşadıkların illerin cuma namazı saatlerine riayet edecek. Cemaatle eda edilmek üzere, her Müslümana farz olan cuma namazı cuma hutbesinin okunmasının ardından camilerde kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 16 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il cuma namazı saatleri Müslümanlar tarafından takip ediliyor. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyularak idrak edilecek olan bu haftaki cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Vatandaşlar 16 Ekim 2020 cuma namazı saatlerine Diyanet bilgisi ile ulaşacaklar. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:55'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de ise 13:02'de okunacak öğle ezanı sonrasında kılınacak. İşte, 81 il için tüm illerin cuma namazı saat bilgisi.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Ekim cuma namazı saat bilgisi her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:55
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
BURSA: 12:54
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.