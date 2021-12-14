16 Aralık 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
Beklenen A101 16 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her perşembe çeşitli indirimlere yer veren A101 kataloğu bu hafta hangi ürünleri satışa sunuyor araştırmaları başladı. Bu hafta A101'de HD televizyonlardan, elektronik ev aletlerine, ısıtıcıdan çay makinesine, bilgisayar araç gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine pek çok şey alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Peki, A101 kataloğunda bu hafta başka neler var? İşte 16 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 kataloğu bu hafta; LED televizyon çeşitleri 1.699,00 TL'den başyalan fiyatlarla, cep telefonu 1.799,00 TL, termosifon 1.099,00 TL, çelik çay makinesi 399,00 TL, elektrikli cezve 89,95 TL, blender 109,00 TL, şarjlı epilatör 129,00 TL, oyun kolu 29,95 TL, hoparlör 49,95 TL, 19 parça kahvaltı seti 149,95 TL, matkap kılavuzu ve toz toplayıcıyı 199,95 TL'den satışa sunacak.