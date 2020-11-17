16-19 Kasım Amazon İndirimli Kulaklık Kataloğu

Elektronik ürünlere her geçen gün ilgi daha da artıyor. Bu durum haliyle satışlarında da artışı sağlıyor. Özellikle de oyuncu ve telefon kulaklıkları büyük ilgi görüyor. İşte 16-19 Kasım tarihlerinde indirime giren o ürünler...
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Philips TABH305BK/00 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
Çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz kulaklık, aktif gürültü önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi sağlıyor. Yumușak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek șekilde açılandırılabilirken, çok işlevli düğmesiyle de müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilirsiniz.
Siyah, kırmızı, lacivert ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunan kulaklık, 27 saate kadar pil ömrü de sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile 5 dakika şarj ederek 2 saate kadar kullanım sağlar. Kulaklık üzerindeki kontrol tuşları ile sesi/müziği kontrol edebilir, sesli asistan fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
3 farklı renk seçeneği sunan kulaklık uzun ömürlü kalite sağlamak için tasarlandı. SoundTrue kulaklıklar, en yüksek notalara çıkan vokalistlerden, bas yürüyüşüne kadar tüm ses spektrumunda net, doğal ses performansı elde edebilmeniz için gelişmiş bir akustik tasarıma sahiptirler.
Skullcandy S2JPW-M003 Jib Kulak İçi Bluetooth Kulaklık
Geniş renk yelpazesi bulunan kulaklık, su sıçramalarına da dayanıklı. Çağrı takip ve ses seviyesi kontrolü sağlayabileceğiniz gibi 6 saat pil ömrüne de sahip. Kullanımı rahat bu kulaklığı indirimdeyken kaçırmayın...
Yüksek ses performansı ile tercih sebebi olan kulaklık aynı zamanda kulak içine tam uyumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle sporcuların tercih ettiği kulaklık, kablolara takılmadan egzersiz yapmanızı sağlıyor.