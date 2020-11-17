Teknoloji Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 13:43 | 17 Kasım 2020 - 13:43

16-19 Kasım Amazon İndirimli Kulaklık Kataloğu

Elektronik ürünlere her geçen gün ilgi daha da artıyor. Bu durum haliyle satışlarında da artışı sağlıyor. Özellikle de oyuncu ve telefon kulaklıkları büyük ilgi görüyor. İşte 16-19 Kasım tarihlerinde indirime giren o ürünler...



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