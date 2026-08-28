150 yıllık ağacın üzerine yaptı: Bir daire fiyatına mal oldu! 'Karadeniz'den bir arkadaşım geldi, tavsiye etti'

Kahraman ve ailesinin doğayla iç içe yaşam alanı olarak kullandığı ağaç ev, sonraki yıllarda farklı bir anlam da kazandı. Aile, Covid-19 pandemisi döneminin bir bölümünü burada geçirirken, 6 Şubat depremlerinin ardından da bir süre ağaç evde kaldı.

Evin elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi temel ihtiyaçları karşılayacak imkanlara sahip olduğunu belirten Kahraman, "Pandemiyi burada geçirdik. Depremde de burada kaldık. Bir müddet burada yaşamış olduk. Elektriğimiz, buzdolabımız, televizyonumuz vardı, idare ettik" diye konuştu.