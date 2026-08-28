×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

150 yıllık ağacın üzerine yaptı: Bir daire fiyatına mal oldu! 'Karadeniz'den bir arkadaşım geldi, tavsiye etti'

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Emekli Memur#Ağaç Ev
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 10:37

Malatya'da emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluğunun geçtiği bahçedeki meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ev yaptırdı. Ağaç ev, Kahraman ve ailesine pandemi ile 6 Şubat depremlerinde yuva oldu. Kahraman "Karadeniz'den bir arkadaşım geldi ve bu ağacın üzerine ev yapmamı tavsiye etti." dedi.