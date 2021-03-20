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HaberlerGündem Haberleri15 yaşındaki Elif Erdağı hayatını kaybetti! Kahreden haber... Ambulansta 6 kez döndü ama...
GeriGündem 15 yaşındaki Elif Erdağı hayatını kaybetti! Kahreden haber... Ambulansta 6 kez döndü ama...
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DHA-Genel - Türkiye-Kocaeli / Körfez - Nabi YAZICI
Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 14:33 | 

15 yaşındaki Elif Erdağı hayatını kaybetti! Kahreden haber... Ambulansta 6 kez döndü ama...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 15 yaşındaki Elif Erdağı, yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçirdi. Elif Erdağı'nın, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada 6 kez kalbinin durduğu ve sağlık görevlilerinin büyük çaba sarf ederek genç kızı hastaneye varana kadar hayatta tuttukları öğrenildi. Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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