15 yaşında hayal etti! Bugün ABD'nin sayılı şirketleri arasına girdi... Satışlarını yüzde 150 arttırdı
15 yaşında kafasına koyduğu şeyi yaptı. Ethan Holmes, bugün 27 yaşında ve elma püresi imparatorluğunu kurdu. Ancak girişimcilik süreci oldukça zorluydu.
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Ethan Holmes, 15 yaşından beri tek bir hayale sahipti: bir elma püresi imparatorluğu kurmak. Üniversitede, planlarını yurt odasının duvarlarında haritalardı.
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Şimdi 27 yaşında olan Holmes, Insider'a "Ne zaman elime 20 doları alabilsem, sadece elma püresi yapmak için meyve alırdım" dedi.
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Hiram Koleji'ne gitti ve sonrasında 2015'te şirketini kurmak için ayrıldı. O zamandan beri Midwest'de Whole Foods, Kroger ve Acme Fresh dahil 300'den fazla mağazaya genişleyen Holmes Mouthwatering Applesauce'u piyasaya sürmek için 20.000 dolar yatırım yaptı.
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Insider tarafından görüntülenen belgelere göre şirket, geçen yıl satışlarda yüzde 150'den fazla artış gördü ve daha sonra, gelecek yıl 200'den fazla Walmart mağazasını test etmeye hazırlanıyor.
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İmparatorluğunu inşa etmenin bir sonraki aşaması torbalar ve organik bir ürün serisi başlatan yeni tatlardı. Bunlar da nar ve zencefil tarçın olarak belirlendi.
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Insider'a göre Holmes, yatırımcıları şirketine neyin çektiğini ve Holmes Mouthwatering'i ülke çapında nasıl genişletmeyi anlattı.
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Hikayesi, genel sektör hakimiyetini güvence altına almaya yardımcı olmak için elma püresi gibi kategorilere giren Siyah girişimciler için makro fırsatı vurguluyor.
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2018'de küresel elma püresi pazarı 900 milyon doların üzerinde bir değere sahipti ve ABD'de bir isim hepsine hükmediyordu: Motts. Diğer büyük isimler arasında Musselman's ve Gogo Squeez bulunuyordu.
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Holmes, yatırımcıların taze meyve kullandığı ve yapay koruyucular kullanmadığı için şirkete çekildiğini söyledi. Holmes'un elma püresini kitleler için erişilebilir kılmak büyük bir mesele.
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Holmes Mouthwatering, şimdiye kadarki çabaları için altının üzerinde yatırım aldığını belirtti.
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Ayrıca geçen yıl Chobani'nin gıda girişimleri için İnkübatör programına kabul edildiğini söyledi.
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Ayrıca, yoğurt üreticisi Stonyfield Farm'ın eski CEO'su Gary Hirshberg tarafından kurulan girişimci eğitim kampına katıldı ve şirket Hirshberg'den beş haneli bir yatırım aldı.
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Kuluçka programlarından önemli yatırımları güvence altına almak, Holmes'un son beş yılda hızla büyümesine yardımcı oldu.
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Holmes, yatırımcıların şirketten çok etkilendiğini belirtti.
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Chobani Incubator'ın yöneticisi Zoe Feldman, Insider'a yaptığı açıklamada, programın Holmes'un "dinamik varlığından" etkilendiğini ifade etti.
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Findaway Adventures Yönetici Ortağı Rober Craven ise onu etki odaklı bir kurucunun "özü" olarak nitelendirdiğini söyledi.
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Craven Insider'a verdiği demeçte, "Onunla tanıştığımızda ve kişisel misyonunu anlamaya başladığımızda ve ürününe aşık olduğumuzda, yatırım yapmamız gerektiğini hemen anladık" dedi.
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Holmes, geçen yıl üretimi tekrar artırdı ve bir sonraki büyük baskısının meyveli atıştırmalıkların yanı sıra Kanada ve Avrupa'daki dağıtımda olacağını söyledi.
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Holmes, ilk bakkal dükkanı olan Heinens'e girmenin neye mal olduğunu hatırlıyor.
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Alıcı elma püresini denemeyi kabul etmeden önce alıcıyı haftada üç kez aradı.
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ABD'deki 40.000'den fazla süpermarketin 10'undan daha azı Siyahlara ait ve bu zincirler içinde tedarikçilerin yalnızca yüzde 1'i Siyah'tır.
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Holmes gibi şirketler, uzun süredir beyazların sahip olduğu kuruluşların hakim olduğu endüstrilerde daha fazla Siyah girişimci yer aldıkça giderek daha önemli hale geliyor.
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Bir endüstriyi satış, üretim, üretim ve dağıtımdan incelemek, Siyah girişimcilerin yüzyıllardır sürdürmek için mücadele ettikleri iş fırsatlarını ortaya koyuyor.
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Holmes's Mouthwatering, Bauman Orchards ve Patterson's dahil olmak üzere çeşitli yerel meyve bahçelerinden elma tedarik ederek Cleveland'da kendi ürünlerini üretiyor.
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Tarım arazilerinin siyah mülkiyeti 1910'da zirveye ulaştı ve o zamandan beri, çoğunlukla sistematik ayrımcılık nedeniyle Afrikalı Amerikalılar 12 milyon dönümlük araziyi kaybetti.
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Holmes, şirketinin ilk günlerinde, sadece elma püresi yapmak için yardım almak için Kentucky sınırındaki bir Mennonite topluluğuna dört saat araba kullanıyordu.