15 yaşında hayal etti! Bugün ABD'nin sayılı şirketleri arasına girdi... Satışlarını yüzde 150 arttırdı

Hiram Koleji'ne gitti ve sonrasında 2015'te şirketini kurmak için ayrıldı. O zamandan beri Midwest'de Whole Foods, Kroger ve Acme Fresh dahil 300'den fazla mağazaya genişleyen Holmes Mouthwatering Applesauce'u piyasaya sürmek için 20.000 dolar yatırım yaptı.