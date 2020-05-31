Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 18:55 , 31 Mayıs 2020 - 18:58

15 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altındakiler ne zaman sokağa çıkacak?

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı için yeni düzenleme yapılmış ve kısıtlama yaşı 20'den 18'e inmişti. İki aydan bu yana sokağa çıkması kısıtlı olan bu yaş grubundaki vatandaşlar, yasakların kendileri için ne zaman biteceğini araştırıyor. Öte yandan kendi yaş grupları için izin günü ve saatinin ne zaman belirlendiği de merak konusu oldu. Peki, 15 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?