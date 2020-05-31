15 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altındakiler ne zaman sokağa çıkacak?
Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı için yeni düzenleme yapılmış ve kısıtlama yaşı 20'den 18'e inmişti. İki aydan bu yana sokağa çıkması kısıtlı olan bu yaş grubundaki vatandaşlar, yasakların kendileri için ne zaman biteceğini araştırıyor. Öte yandan kendi yaş grupları için izin günü ve saatinin ne zaman belirlendiği de merak konusu oldu. Peki, 15 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendileri için belirlenen gün ve saatte dışarı çıkan 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler yasakların kaldırılacağı günü bekliyor. Normalleşme yönünde pek çok önemli adım atılırken, 18 yaş altı vatandaşların ne zaman sokağa rahatça çıkabileceği sorgulanıyor. İşte, '15 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
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YENİ GENELGE YAYINLANDI
Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
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18 YAŞ ALTI İZNİ NE ZAMAN?
0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.