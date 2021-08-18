15 yaş üstü aşı olabilecek mi, randevular ne zaman alınacak? Aşı yaş sınırında yeni düzenleme
15 yaş üstü aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. Aşı randevusu alan 15 yaş üzerinin randevularının iptal olduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası 15 yaş üzeri aşı randevularının ne zaman alınacağına gözler çevrildi. Peki, 15 yaş üstü aşı olabilecek mi? İşte, aşı yaş sınırı ile ilgili yapılan düzenlemenin detayları.
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15 yaş üzeri aşı randevuları ne zaman alınacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 15 yaş üzerine aşı randevuları tanımlanırken son dakika gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Bakanlık yetkilileri, yeni bir düzenlemeye gidileceğini, 15 yaş üstüne aşı hakkının tekrar gündeme geleceğini ifade etti.
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15 YAŞ ÜZERİ AŞI OLABİLECEK Mİ?
Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül’de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, “Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın” çağrısı yapıldı. Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;