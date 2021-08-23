15 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yapılan aşı sayısı 88 milyon 711 bin 736'ya yükseldi. Yakın zaman önce 15 yaşa kadar düşen aşılama yaşının, ne zaman 15 yaş altına indirileceği ise merak edilenler arasında. Peki, 15 yaş altı ne zaman aşılanacak?
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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
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Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.
15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. 15 yaş altındaki çocuklar için aşı randevusunun ne zaman açılacağı ise henüz net değil.
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ALINAN DİĞER KARARLAR
Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.