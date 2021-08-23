15 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.



15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. 15 yaş altındaki çocuklar için aşı randevusunun ne zaman açılacağı ise henüz net değil.



