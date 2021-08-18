15 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum

ALINAN DİĞER KARARLAR Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.



Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.



PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.



