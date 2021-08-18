15 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. Peki, 15 yaş altı ne zaman aşı olacak?
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Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
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15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. 15 yaş altındaki çocuklar için aşı randevusunun ne zaman açılacağı ise henüz net değil.
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ALINAN DİĞER KARARLAR
Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.