15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir mi? İşte yeni uygulamanın detayları

15 yaş altı çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları için velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.



Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.