15 Temmuz'da (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, otobüsler, metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray için yeni karar!
15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu İBB ve bazı belediyelerden gelen açıklama ile belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüsler, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için ücret tarifesi kamuoyuna duyuruldu. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaray, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Peki, 15 Temmuz'da İETT, otobüsler, metro, tramvay ve vapurlar ücretsiz mi olacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi. Alınan karara göre yarın İstanbul dahil bazı illerde otobüs ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.
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15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar yer aldı;
#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle belediyemize ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarımızla tüm vatandaşlarımıza gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz.
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İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM
İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz programına katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz saat 20.00’den 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT’larda geçerli olacak. İndirim Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.