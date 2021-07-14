Gündem Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 20:56 | 14 Temmuz 2021 - 20:56

15 Temmuz'da (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, otobüsler, metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray için yeni karar!

15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu İBB ve bazı belediyelerden gelen açıklama ile belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüsler, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için ücret tarifesi kamuoyuna duyuruldu. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaray, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Peki, 15 Temmuz'da İETT, otobüsler, metro, tramvay ve vapurlar ücretsiz mi olacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.